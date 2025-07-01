Басилашвили обыграл прошлогоднего полуфиналиста Музетти в первом круге Уимблдона-2025

Прошлогодний полуфиналист, седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог пробиться во второй круг Уимблдона-2025.

В стартовом матче Музетти (7) со счётом 2:6, 6:4, 5:7, 1:6 проиграл 126-й ракетке мира из Грузии Николозу Басилашвили (Q).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Музетти шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Басилашвили 15 эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Басилашвили на Уимблдоне-2025 станет ещё один итальянец — 47-я ракетка мира Лоренцо Сонего.