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Николоз Басилашвили — Лоренцо Музетти, результат матча 1 июля 2025, счет 3:1, 1-й круг Уимблдона

Басилашвили обыграл прошлогоднего полуфиналиста Музетти в первом круге Уимблдона-2025
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Прошлогодний полуфиналист, седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог пробиться во второй круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 14:35 МСК
Николоз Басилашвили
126
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 1
             
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В стартовом матче Музетти (7) со счётом 2:6, 6:4, 5:7, 1:6 проиграл 126-й ракетке мира из Грузии Николозу Басилашвили (Q).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Музетти шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Басилашвили 15 эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Басилашвили на Уимблдоне-2025 станет ещё один итальянец — 47-я ракетка мира Лоренцо Сонего.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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