Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь проиграла Синяковой на старте Уимблдона-2025
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Шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не сумела выйти во второй круг Уимблдона-2025, уступив в матче первого круга представительнице Чехии Катержине Синяковой (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 1:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
81
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
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6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время игры Синякова выполнила шесть подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 16. Китайская теннисистка подала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Лучший результат Чжэн Циньвэнь на Уимблдоне — третий круг (2022). Синякова — трёхкратная чемпионка Уимблдона в парном разряде (2018, 2022, 2024).
Во втором круге Уимблдона-2025 Синякова сыграет против японки Наоми Осаки.
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