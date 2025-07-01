Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь проиграла Синяковой на старте Уимблдона-2025

Шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не сумела выйти во второй круг Уимблдона-2025, уступив в матче первого круга представительнице Чехии Катержине Синяковой (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время игры Синякова выполнила шесть подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 16. Китайская теннисистка подала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Лучший результат Чжэн Циньвэнь на Уимблдоне — третий круг (2022). Синякова — трёхкратная чемпионка Уимблдона в парном разряде (2018, 2022, 2024).

Во втором круге Уимблдона-2025 Синякова сыграет против японки Наоми Осаки.