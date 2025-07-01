Крейчикова успешно начала защиту титула на Уимблдоне-2025, обыграв Эалу

Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова вышла во второй круг Уимблдона-2025, победив в матче первого круга представительницу Филиппин Александру Эалу (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время игры Крейчикова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Эала подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Уимблдона-2025 Крейчикова сыграет против победительницы пары Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды).