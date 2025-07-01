Крейчикова успешно начала защиту титула на Уимблдоне-2025, обыграв Эалу
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Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова вышла во второй круг Уимблдона-2025, победив в матче первого круга представительницу Филиппин Александру Эалу (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
16
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
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56
Александра Эала
А. Эала
Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время игры Крейчикова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Эала подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге Уимблдона-2025 Крейчикова сыграет против победительницы пары Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды).
Комментарии
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