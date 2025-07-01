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Барбора Крейчикова — Александра Эала, результат матча 1 июля 2025, счет 2:1, 1-й круг Уимблдона

Крейчикова успешно начала защиту титула на Уимблдоне-2025, обыграв Эалу
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Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова вышла во второй круг Уимблдона-2025, победив в матче первого круга представительницу Филиппин Александру Эалу (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Барбора Крейчикова
16
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 1
         
Александра Эала
56
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время игры Крейчикова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Эала подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Уимблдона-2025 Крейчикова сыграет против победительницы пары Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды).

Турнирная сетка Уимблдона-2025 у женщин
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