Александр Бублик раньше времени начал отмечать победу в сете на Уимблдоне-2025

Казахстанский теннисист Александр Бублик раньше времени начал праздновать победу в сете в первом матче на Уимблдоне 2025 года.

В эти минуты в поединке первого круга с испанцем Хауме Мунаром 28-й сеяный Бублик во втором сете сел отдыхать на свою скамейку при счёте 5:2 в свою пользу, решив, что уже победил в сете.

«Счёт разве не 6:3? Я так радовался, что сет выиграл», — сказал Бублик, когда вернулся на корт.

Сейчас в матче заканчивается четвёртый сет, счёт 2:1 по сетам в пользу казахстанского теннисиста.

В случае победы соперником Бублика во втором круге Уимблдона станет представитель Венгрии Фабиан Марожан.