Турсунов назвал поражения фаворитов на старте Уимблдона «частью всеобщего заговора»

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов высказался о поражениях фаворитов в первом круге Уимблдонского турнира 2025 года.

«Чжэн Циньвэнь, Пегула, Музетти и Шаповалов сегодня сговорились устроить день апсетов на Уимбе. Часть всеобщего заговора со вчерашними сообщниками во главе с Путинцевой. Интересно, Тейлор Фриц перейдёт на сторону зла или нет.

Если Полина Кудерметова сможет отыграть на уровне Брисбена в этом году то, возможно, и Ига примкнёт к этому движению», — написал Турсунов в телеграм-канале.

Все перечисленные Турсуновым теннисисты были фаворитами в своих матчах первого круга, но потерпели поражения.