«Не припомню, когда в Лондоне была такая погода». Синнер — о жаре на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о погодных условиях в Лондоне на Уимблдоне-2025 после победы над соотечественником Лукой Нарди в первом круге.

Ранее сообщалось, что первый день Уимблдона-2025 стал самым жарким стартовым днём в истории травяного турнира «Большого шлема», сообщает Tennis Channel. 30 июня 2025 года установило абсолютный рекорд – 32,3 градуса тепла.

«Очень рад вернуться сюда. Это очень особенное место для меня. Игра с итальянцем — это очень неудачно. Но один из нас должен был пройти дальше, поэтому счастлив, что это я. Атмосфера, как всегда, удивительна. Знаю, что сегодня очень жарко и влажно. Не припомню, когда в последний раз в Лондоне была такая погода.

«Боль от поражения в финале «Ролан Гаррос»? Сейчас новый турнир, новые шансы, новые проблемы. У вас есть один противник в одном конкретном матче. Я очень доволен сегодня, и, очевидно, я постараюсь продолжать идти дальше в том же духе. Если вам не нравится играть на этих кортах, тогда я не знаю, где вам понравится», — сказал Синнер после победы над Нарди.