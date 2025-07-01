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«Не припомню, когда в Лондоне была такая погода». Синнер — о жаре на Уимблдоне

«Не припомню, когда в Лондоне была такая погода». Синнер — о жаре на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о погодных условиях в Лондоне на Уимблдоне-2025 после победы над соотечественником Лукой Нарди в первом круге.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 0
             
Лука Нарди
95
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Ранее сообщалось, что первый день Уимблдона-2025 стал самым жарким стартовым днём в истории травяного турнира «Большого шлема», сообщает Tennis Channel. 30 июня 2025 года установило абсолютный рекорд – 32,3 градуса тепла.

«Очень рад вернуться сюда. Это очень особенное место для меня. Игра с итальянцем — это очень неудачно. Но один из нас должен был пройти дальше, поэтому счастлив, что это я. Атмосфера, как всегда, удивительна. Знаю, что сегодня очень жарко и влажно. Не припомню, когда в последний раз в Лондоне была такая погода.

«Боль от поражения в финале «Ролан Гаррос»? Сейчас новый турнир, новые шансы, новые проблемы. У вас есть один противник в одном конкретном матче. Я очень доволен сегодня, и, очевидно, я постараюсь продолжать идти дальше в том же духе. Если вам не нравится играть на этих кортах, тогда я не знаю, где вам понравится», — сказал Синнер после победы над Нарди.

Мужская сетка Уимблдона-2025
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