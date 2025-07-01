Бублик потерпел поражение в пяти сетах от Мунара на старте Уимблдона-2025

31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик неудачно выступил на Уимблдоне-2025.

В матче первого круга Бублик (28) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6 уступил 55-й ракетке мира из Испании Хауме Мунару.

Встреча Бублика с Мунаром продлилась 3 часа и 28 минут. В её рамках Александр 21 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Хауме восемь эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что в четвёртом сете данного поединка Бублик подавал на матч (5:4), а также лидировал на тай-брейке — 4:2.

Бублик перед выступление на Уимблдоне-2025 выиграл травяной турнир ATP-500 в Галле и считался опасным соперником для топов на траве.