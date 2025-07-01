Синнер рассказал, над каким аспектом игры больше всего работал перед Уимблдоном

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что перед стартом Уимблдона-2025 много работал над своей подачей.

В первом круге Уимблдона Синнер разгромил соотечественника Луку Нарди со счётом 6:4, 6:3, 6:0.

«После Галле мы много работали над подачей. Сегодня, особенно в важные моменты, я чувствовал, как будто подавал очень хорошо. В начале я думаю, что мы оба немного нервничали. Было не так много розыгрышей. Я пытался действовать лучше и играть по мячу. Очень доволен тем, как я закончил матч. Надеюсь, что это придаст мне уверенности, чтобы начать следующую игру. Первые матчи никогда не бывают лёгкими», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Следующим соперником Синнера станет австралиец Александар Вукич.