Ига Швёнтек уверенно обыграла Полину Кудерметову в первом круге Уимблдона-2025
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Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла во второй круг Уимблдона-2025, одолев в матче первого круга россиянку Полину Кудерметову (64-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:20 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
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64
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время игры Швёнтек выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Кудерметова подала три эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт.
Во втором круге Уимблдона-2025 Ига Швёнтек сыграет против представительницы США Кэти Макнелли, которая выступает на турнире в Лондоне по защищённому рейтингу.
Комментарии
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