Анастасия Потапова объяснила, почему снялась с Уимблдона-2025

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему снялась с Уимблдонского турнира 2025 года.

О снятии 44-й ракетки мира Потаповой с Уимблдонского турнира стало известно сегодня, 1 июля. В матче первого круга она должна была встретиться с 24-й ракеткой мира полькой Магдаленой Френх. Место российской теннисистки в сетке займёт лаки-лузер из Канады Виктория Ванесса Мбоко, которая сразится за выход во второй круг престижного турнира с Магдаленой Френх.

«Очень грустный день. Мы делали всё возможное чтобы сыграть на Уимблдоне, но, к сожалению, разрыв мышцы так и не восстановился. Впереди «правильное» восстановление и подготовка к Американской серии. Ваша Настя», — написала Потапова в своём телеграм-канале.