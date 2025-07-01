«Не знала, как я буду выживать». Швёнтек — о матче с Полиной Кудерметовой на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о победе над россиянкой Полиной Кудерметовой в первом круге Уимблдонского турнира – 2025 (7:5, 6:1).
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«Играя в этой жаре, я обрадовалась, что пришли облака. Не знала, как буду выживать. В теннисе мы должны быть готовы в дождю, жаре, ко всему. Особенно в Великобритании, как выяснилось.
Брендированные полотенца Уимблдона? В моей сумке сейчас их около шести. Это тема, о которой никто никогда не говорит. Мы любим наши полотенца. Каждый раз, когда я возвращаюсь с соревнований, мне кажется, что около 10 моих друзей и 10 членов семьи хотят получить эти полотенца. Извините, ребята. Извините, Уимблдон. Не знаю, должна ли я это делать. У меня дома их много. Даже представить себе не могу, буду ли я выступать в туре ещё 15 лет. Думаю, мне придётся оборудовать в своём доме ещё одну комнату только для полотенец с турниров «Большого шлема», — сказала Швёнтек на корте после матча.
- 1 июля 2025
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