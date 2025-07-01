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Петра Квитова — Эмма Наварро, результат матча 1 июля 2025, счет 0:2, 1-й круг Уимблдона

Квитова проиграла Наварро в последнем матче на Уимблдоне в карьере
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Двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, проиграв в матче первого круга Эмме Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 1:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:25 МСК
Петра Квитова
572
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Теннисистки провели на корте 1 час. За время игры Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Получившая уайлд-кард Квитова подала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США – 2025. Это был её последний матч на Уимблдоне в карьере. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» в Лондоне в 2011 и 2014 годах.

Во втором круге Уимблдона-2025 Наварро сыграет против победительницы пары Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR).

Женская сетка Уимблдона-2025
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