Квитова проиграла Наварро в последнем матче на Уимблдоне в карьере

Двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, проиграв в матче первого круга Эмме Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час. За время игры Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Получившая уайлд-кард Квитова подала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США – 2025. Это был её последний матч на Уимблдоне в карьере. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» в Лондоне в 2011 и 2014 годах.

Во втором круге Уимблдона-2025 Наварро сыграет против победительницы пары Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR).