Александр Бублик впервые с 2019 года проиграл на старте Уимблдона
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31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые с 2019 года проиграл в первом круге Уимблдона.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
55
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|7 7
|6
|
|6
|6
|6 5
|2
31
Александр Бублик
А. Бублик
В стартовом матче Уимблдона-2025 Бублик (28) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6 уступил 55-й ракетке мира из Испании Хауме Мунару. Отметим, что в четвёртом сете данного поединка Бублик подавал на матч (5:4), а также лидировал на тай-брейке — 4:2.
Бублик перед выступление на Уимблдоне-2025 выиграл травяной турнир ATP-500 в Галле и считался опасным соперником для топов на траве. А на «Ролан Гаррос» — 2025 Александр дошёл до четвертьфинала (это его лучший результат на турнирах «Большого шлема».
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