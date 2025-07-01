Александр Бублик впервые с 2019 года проиграл на старте Уимблдона

31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые с 2019 года проиграл в первом круге Уимблдона.

В стартовом матче Уимблдона-2025 Бублик (28) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6 уступил 55-й ракетке мира из Испании Хауме Мунару. Отметим, что в четвёртом сете данного поединка Бублик подавал на матч (5:4), а также лидировал на тай-брейке — 4:2.

Бублик перед выступление на Уимблдоне-2025 выиграл травяной турнир ATP-500 в Галле и считался опасным соперником для топов на траве. А на «Ролан Гаррос» — 2025 Александр дошёл до четвертьфинала (это его лучший результат на турнирах «Большого шлема».