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Мирра Андреева, Уимблдон-2025: результаты матчей на 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Мирра Андреева, Уимблдон: результаты игр на 1 июля, следующий соперник, путь до титула
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её первой встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:

Первый круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:3.

Следующий матч Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:

Второй круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Лючия Бронцетти (Италия).

Потенциальный путь Мирры Андреевой к титулу:

Третий круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Хейли Баптист (США);
1/8 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) – Эмма Наварро (США, 10);
1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) – Екатерина Александрова (Россия, 18);
Полуфинал. Мирра Андреева (Россия, 7) – Кори Гауфф (США, 2);
Финал. Мирра Андреева (Россия, 7) – Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Женская сетка Уимблдона-2025
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