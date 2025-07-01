Мирра Андреева, Уимблдон: результаты игр на 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её первой встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:

Первый круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:3.

Следующий матч Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:

Второй круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Лючия Бронцетти (Италия).

Потенциальный путь Мирры Андреевой к титулу:

Третий круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Хейли Баптист (США);

1/8 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) – Эмма Наварро (США, 10);

1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) – Екатерина Александрова (Россия, 18);

Полуфинал. Мирра Андреева (Россия, 7) – Кори Гауфф (США, 2);

Финал. Мирра Андреева (Россия, 7) – Арина Соболенко (Беларусь, 1).