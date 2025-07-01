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Петра Квитова выступила с речью после последнего в карьере матча на Уимблдоне

Петра Квитова выступила с речью после последнего в карьере матча на Уимблдоне
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Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова поблагодарила свою семью после того, как провела последний в карьере матч на турнире «Большого шлема» в Лондоне.

Сегодня, 1 июля, Квитова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, уступив в поединке первого круга Эмме Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 1:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:25 МСК
Петра Квитова
572
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«У меня было не так много теннисных тренеров в течение моей карьеры. Первым был мой папа, который здесь сегодня. Последний — мой муж. Я хочу поблагодарить их. Все они сегодня в моём боксе. Моя семья — тоже.

Уимблдон — это лучшие воспоминания, которые я могла пожелать. Я никогда не мечтала выиграть Уимблдон. И я выиграла его дважды. Это нечто особенное», — сказала Квитова на корте.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США – 2025. Это был её последний матч на Уимблдоне в карьере. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» в Лондоне в 2011 и 2014 годах.

Женская сетка Уимблдона-2025
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