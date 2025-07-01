«Если её совет не сработает, возможно, не увидим её в моём боксе». М. Андреева — о тренере

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева отказалась раскрывать совет, который ей дала тренер Кончита Мартинес перед стартом Уимблдона-2025.

В первом круге турнира Андреева обыграла Маяр Шериф из Египта со счётом 6:3, 6:3. Во втором раунде российская теннисистка сыграет против итальянки Лючии Бронцетти.

— Сейчас вас называют одним из претендентов на победу на турнирах Большого шлема. Ваш тренер Кончита Мартинес выиграла Уимблдон в 1994 году. Какой совет она вам дала?

— Не думаю, что я скажу вам, ребята. Я собираюсь держать это при себе, потому что это очень элитный совет, который она дала. Может быть, после того, как я завершу карьеру, я расскажу вам, что Кончита Мартинес сказала мне в 2025 году в моём первом раунде Уимблдона. Но сейчас я буду хранить это при себе. Если это не сработает, возможно, вы больше не увидите её в моём боксе, — сказала Андреева в интервью на корте.