Синнер уступает лишь Джоковичу по скорости достижения 25 побед в роли первой ракетки мира

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу в роли лидера мирового рейтинга.

Это произошло в первом круге Уимблдона-2025. Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 6:0 обыграл 95-ю ракетку мира соотечественника Луку Нарди.

Для 25 побед в статусе первой ракетки мира Синнеру потребовалось 27 матчей. По информации Opta Ace, лишь одному игроку с момента публикации рейтинга ATP в 1973 понадобилось меньше игр для достижения 25 побед в роли лидера рейтинга. Речь про 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича. Он выиграл первые 25 матчей в роли лидера мирового рейтинга за 26 встреч.