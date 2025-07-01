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Синнер уступает лишь Джоковичу по скорости достижения 25 побед в роли первой ракетки мира

Синнер уступает лишь Джоковичу по скорости достижения 25 побед в роли первой ракетки мира
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу в роли лидера мирового рейтинга.

Это произошло в первом круге Уимблдона-2025. Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 6:0 обыграл 95-ю ракетку мира соотечественника Луку Нарди.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 0
             
Лука Нарди
95
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Для 25 побед в статусе первой ракетки мира Синнеру потребовалось 27 матчей. По информации Opta Ace, лишь одному игроку с момента публикации рейтинга ATP в 1973 понадобилось меньше игр для достижения 25 побед в роли лидера рейтинга. Речь про 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича. Он выиграл первые 25 матчей в роли лидера мирового рейтинга за 26 встреч.

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