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Бублик — о Мунаре: выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович

Бублик — о Мунаре: выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович
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31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не упустил возможности оставить забавный комментарий в адрес своего соперника по первому кругу Уимблдона-2025.

В стартовом матче Бублик (28) встречался с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром. Александр проиграл поединок со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Хауме Мунар
55
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 7 7 6
4 		6 6 6 5 2
             
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Он выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович», — сказал Бублик во время встречи, обратившись к одному из зрителей и громко засмеявшись.

Отметим, что Бублик впервые с 2019 года покинул Уимблдон в первом круге. В четвёртом сете поединка с Мунаром Бублик подавал на матч (5:4), а также лидировал на тай-брейке — 4:2.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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