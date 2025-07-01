Бублик — о Мунаре: выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович

31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не упустил возможности оставить забавный комментарий в адрес своего соперника по первому кругу Уимблдона-2025.

В стартовом матче Бублик (28) встречался с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром. Александр проиграл поединок со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.

«Он выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович», — сказал Бублик во время встречи, обратившись к одному из зрителей и громко засмеявшись.

Отметим, что Бублик впервые с 2019 года покинул Уимблдон в первом круге. В четвёртом сете поединка с Мунаром Бублик подавал на матч (5:4), а также лидировал на тай-брейке — 4:2.