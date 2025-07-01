Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв китаянку Чжу Линь

46-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга китаянку Чжу Линь (307-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За время игры Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать все три брейк-пойнта. Чжу Линь подала два эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала четыре заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова сыграет против 10-й сеяной Эммы Наварро из США.

Ранее сегодня, 1 июля, младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина уступила Иге Швёнтек в первом круге Уимблдона.