Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв китаянку Чжу Линь
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46-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга китаянку Чжу Линь (307-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
307
Чжу Линь
Ч. Линь
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За время игры Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать все три брейк-пойнта. Чжу Линь подала два эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала четыре заработанных брейк-пойнта.
Во втором круге Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова сыграет против 10-й сеяной Эммы Наварро из США.
Ранее сегодня, 1 июля, младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина уступила Иге Швёнтек в первом круге Уимблдона.
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