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Вероника Кудерметова — Чжу Линь, результат матча 1 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг Уимблдона

Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв китаянку Чжу Линь
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46-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга китаянку Чжу Линь (307-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Чжу Линь
307
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За время игры Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать все три брейк-пойнта. Чжу Линь подала два эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала четыре заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова сыграет против 10-й сеяной Эммы Наварро из США.

Ранее сегодня, 1 июля, младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина уступила Иге Швёнтек в первом круге Уимблдона.

Женская сетка Уимблдона-2025
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