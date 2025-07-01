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Александр Зверев — Артур Риндеркнеш, результат матча 1 июля 2025, счет 2:3, 1-й круг Уимблдона

Третья ракетка мира Александр Зверев потерпел поражение в первом круге Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на Уимблдоне-2025 в первом круге.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 6 5 6
6 3 		7 10 3 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В стартовом матче Зверев (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу.

Встреча Зверева с Риндеркнешем продлилась 4 часа и 44 минуты (без учёта паузы в день). В её рамках Александр 31 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал девять заработанных брейк-пойнтов. На счету Артура 25 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Важно отметить, что первые два сета встречи Зверева с Риндеркнешем были сыграны ещё 30 июня, но матч перенесли на 1 июля из-за наступления комендантского часа в Лондоне.

Следующим соперником Риндеркнеша на Уимблдоне станет 110-я ракетка мира из Чили, лаки-лузер Кристьян Гарин.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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