Третья ракетка мира Александр Зверев потерпел поражение в первом круге Уимблдона-2025

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на Уимблдоне-2025 в первом круге.
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В стартовом матче Зверев (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу.
Встреча Зверева с Риндеркнешем продлилась 4 часа и 44 минуты (без учёта паузы в день). В её рамках Александр 31 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал девять заработанных брейк-пойнтов. На счету Артура 25 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
Важно отметить, что первые два сета встречи Зверева с Риндеркнешем были сыграны ещё 30 июня, но матч перенесли на 1 июля из-за наступления комендантского часа в Лондоне.
Следующим соперником Риндеркнеша на Уимблдоне станет 110-я ракетка мира из Чили, лаки-лузер Кристьян Гарин.
- 1 июля 2025
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