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Янник Синнер, Уимблдон-2025: результаты матчей на 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, Уимблдон-2025: результаты игр на 1 июля, следующий соперник, путь до титула
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первой встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 6:3, 6:0.

Следующий матч Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Александар Вукич (Австралия).

Потенциальный путь Янника Синнера к титулу:

третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Педро Мартинес-Портеро (Испания);
1/8 финала. Янник Синнер (Италия, 1) – Томми Пол (США, 13);
1/4 финала. Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 10);
полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4);
финал. Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Мужская сетка Уимблдона-2025
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