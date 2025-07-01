Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»

Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл матч в первом круге турнира «Большого шлема».

Это произошло на Уимблдоне-2025. Зверев (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 уступил 72-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 6 5 6
6 3 		7 10 3 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Интересно, что в 2019 году Зверев тоже проиграл в первом круге именно Уимблдона. Тогда сильнее Александра был чех Иржи Веселы.

Отметим, что перед Уимблдоном-2025 Зверев хорошо проявил себя на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте, дойдя до финала. Там немец уступил американцу Тейлору Фрицу в двух сетах.

Материалы по теме
Долгожданная победа Мирры на Уимблдоне! Она впервые за два года прошла во второй круг
Долгожданная победа Мирры на Уимблдоне! Она впервые за два года прошла во второй круг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android