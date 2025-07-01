Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл матч в первом круге турнира «Большого шлема».
Это произошло на Уимблдоне-2025. Зверев (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 уступил 72-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
72
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|6
|6 5
|6
|
|7 10
|3
|7 7
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Интересно, что в 2019 году Зверев тоже проиграл в первом круге именно Уимблдона. Тогда сильнее Александра был чех Иржи Веселы.
Отметим, что перед Уимблдоном-2025 Зверев хорошо проявил себя на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте, дойдя до финала. Там немец уступил американцу Тейлору Фрицу в двух сетах.
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