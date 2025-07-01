Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с 2019 года проиграл матч в первом круге турнира «Большого шлема».

Это произошло на Уимблдоне-2025. Зверев (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 уступил 72-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу.

Интересно, что в 2019 году Зверев тоже проиграл в первом круге именно Уимблдона. Тогда сильнее Александра был чех Иржи Веселы.

Отметим, что перед Уимблдоном-2025 Зверев хорошо проявил себя на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте, дойдя до финала. Там немец уступил американцу Тейлору Фрицу в двух сетах.