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Джек Дрейпер — Себастьян Баэс, результат матча 1 июля 2025, счет 3:0, 1-й круг Уимблдона

Джек Дрейпер на снятии Баэса вышел во второй круг Уимблдона-2025
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Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг Уимблдона-2025 на снятии соперника.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:55 МСК
Джек Дрейпер
4
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 2
2 		2 1
             
Себастьян Баэс
38
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

В первом круге домашнего мэйджора Дрейпер (4) встречался с 38-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Джек выиграл первый и второй сеты со счётом 6:2, в третьей партии британец повёл со счётом 2:1, после чего Баэс принял решение отказаться от продолжения.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Дрейпер 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Баэса один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Дрейпера на Уимблдоне станет 83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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