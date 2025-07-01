Джек Дрейпер на снятии Баэса вышел во второй круг Уимблдона-2025

Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг Уимблдона-2025 на снятии соперника.

В первом круге домашнего мэйджора Дрейпер (4) встречался с 38-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Джек выиграл первый и второй сеты со счётом 6:2, в третьей партии британец повёл со счётом 2:1, после чего Баэс принял решение отказаться от продолжения.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Дрейпер 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Баэса один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Дрейпера на Уимблдоне станет 83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич.