Джек Дрейпер на снятии Баэса вышел во второй круг Уимблдона-2025
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Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг Уимблдона-2025 на снятии соперника.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:55 МСК
4
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|
|2
|1
38
Себастьян Баэс
С. Баэс
В первом круге домашнего мэйджора Дрейпер (4) встречался с 38-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Джек выиграл первый и второй сеты со счётом 6:2, в третьей партии британец повёл со счётом 2:1, после чего Баэс принял решение отказаться от продолжения.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Дрейпер 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Баэса один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Дрейпера на Уимблдоне станет 83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич.
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