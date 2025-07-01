Бен Шелтон одержал победу в трёх сетах на старте Уимблдона-2025
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон успешно стартовал на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:55 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|7 7
|
|6 1
|6 4
179
Алекс Болт
А. Болт
В матче первого круга Шелтон (10) со счётом 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4) обыграл 179-ю ракетку мира из Австралии Алекса Болта (Q).
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 31 минуту. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Болта семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Шелтона на Уимблдоне станет 87-я ракетка мира из Австралии Ринки Хидзиката.
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