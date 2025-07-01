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Бен Шелтон — Алекс Болт, результат матча 1 июля 2025, счет 3:0, 1-й круг Уимблдона

Бен Шелтон одержал победу в трёх сетах на старте Уимблдона-2025
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:55 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7 7
4 		6 1 6 4
             
Алекс Болт
179
Австралия
Алекс Болт
А. Болт

В матче первого круга Шелтон (10) со счётом 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4) обыграл 179-ю ракетку мира из Австралии Алекса Болта (Q).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 31 минуту. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Болта семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Шелтона на Уимблдоне станет 87-я ракетка мира из Австралии Ринки Хидзиката.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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