Бен Шелтон одержал победу в трёх сетах на старте Уимблдона-2025

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

В матче первого круга Шелтон (10) со счётом 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4) обыграл 179-ю ракетку мира из Австралии Алекса Болта (Q).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 31 минуту. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Болта семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Шелтона на Уимблдоне станет 87-я ракетка мира из Австралии Ринки Хидзиката.

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