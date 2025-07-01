Рыбакина разгромила Аванесян в первом круге Уимблдона-2025
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11-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга представительницу Армении Элину Аванесян (49-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 20:55 МСК
49
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 1 час. За время игры Рыбакина выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять из шести брейк-пойнтов. Аванесян подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.
Во втором круге Уимблдона-2025 Рыбакина сыграет против Марии Саккари из Греции.
Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона в 2022 году, в финале того турнира Елена победила Онс Жабер из Туниса. Это единственный выигранный турнир «Большого шлема» в активе представительницы Казахстана.
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