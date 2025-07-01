Рыбакина разгромила Аванесян в первом круге Уимблдона-2025

11-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга представительницу Армении Элину Аванесян (49-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час. За время игры Рыбакина выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять из шести брейк-пойнтов. Аванесян подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге Уимблдона-2025 Рыбакина сыграет против Марии Саккари из Греции.

Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона в 2022 году, в финале того турнира Елена победила Онс Жабер из Туниса. Это единственный выигранный турнир «Большого шлема» в активе представительницы Казахстана.