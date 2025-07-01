Димитров: Алькарас может слетать отдохнуть на Ибицу между матчами, это не повлияет на него

Болгарский теннисист Григор Димитров пошутил, что вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может позволить себе летать отдыхать на Ибицу прямо между своими играми, и это не повлияет на его форму.

Сегодня, 1 июля, Димитров обыграл японца Йосихито Нисиоку в первом круге Уимблдона-2025 со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Алькарас вчера, 30 июня, в пяти сетах победил итальянца Фабио Фоньини — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.

— Мы слышали, как Карлос Алькарас говорил о поездке на Ибицу после Открытого чемпионата Франции. Насколько важно иметь время, чтобы мысленно отвлечься от тенниса?

— Карлитос может слетать отдохнуть на Ибицу между матчами и вернуться, и это не повлияет на него. Это точно, — сказал Димитров в интервью на корте.