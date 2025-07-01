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Димитров: Алькарас может слетать отдохнуть на Ибицу между матчами, это не повлияет на него

Димитров: Алькарас может слетать отдохнуть на Ибицу между матчами, это не повлияет на него
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Болгарский теннисист Григор Димитров пошутил, что вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может позволить себе летать отдыхать на Ибицу прямо между своими играми, и это не повлияет на его форму.

Сегодня, 1 июля, Димитров обыграл японца Йосихито Нисиоку в первом круге Уимблдона-2025 со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Алькарас вчера, 30 июня, в пяти сетах победил итальянца Фабио Фоньини — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.

— Мы слышали, как Карлос Алькарас говорил о поездке на Ибицу после Открытого чемпионата Франции. Насколько важно иметь время, чтобы мысленно отвлечься от тенниса?
— Карлитос может слетать отдохнуть на Ибицу между матчами и вернуться, и это не повлияет на него. Это точно, — сказал Димитров в интервью на корте.

Мужская сетка Уимблдона-2025
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