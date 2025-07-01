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Риндеркнеш высказался о сенсационной победе над Зверевым на старте Уимблдона-2025

Риндеркнеш высказался о сенсационной победе над Зверевым на старте Уимблдона-2025
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Французский теннисист Артур Риндеркнеш заявил, что победа над третьей ракеткой мира из Германии Александром Зверевым в первом круге Уимблдона-2025 принесла ему много эмоций.

В стартовом матче Зверев (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-й ракетке мира Риндеркнешу. Встреча Зверева с Риндеркнешем продлилась 4 часа и 44 минуты (без учёта паузы в день).

«Даже не знаю, с чего начать. Начну со зрителей, конечно. Я чувствую то же, что и вы. Это «Ууу!» каждый раз, я умираю каждый раз, когда вы говорите «Ууу!». Мои ноги всё ещё трясутся от эмоций. Я рад, что этот матч наконец-то закончился. Я едва поспал шесть часов прошлой ночью. Этот вид спорта настолько жёсткий… так много эмоций», — сказал Риндеркнеш на корте после победы.

Следующим соперником Риндеркнеша на Уимблдоне станет 110-я ракетка мира из Чили, лаки-лузер Кристьян Гарин.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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