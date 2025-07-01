Шаповалов — после поражения на Уимблдоне: тур превратился в посмешище, мячи — ужаснейшие

30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не сдержал эмоций после поражения в первом круге Уимблдона-2025.

Шаповалов (27) на старте травяного мэйджора со счётом 6:3, 4:6, 1:6, 4:6 уступил 91-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне.

«Мячи – ужаснейшие. Этот тур превратился в посмешище. Покрытие медленнее, чем грунтовый корт. Это даже не трава», — приводит слова Шаповалова, которые он якобы сказал перед тем, как покинуть корт, ESPN.

Нельзя не отметить, что для 26-летнего Шаповалова Уимблдон — самый успешный турнир «Большого шлема» в карьере. В 2021 году Денис дошёл на нём до полуфинала.