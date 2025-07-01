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Шаповалов — после поражения на Уимблдоне: тур превратился в посмешище, мячи — ужаснейшие

Шаповалов — после поражения на Уимблдоне: тур превратился в посмешище, мячи — ужаснейшие
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30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не сдержал эмоций после поражения в первом круге Уимблдона-2025.

Шаповалов (27) на старте травяного мэйджора со счётом 6:3, 4:6, 1:6, 4:6 уступил 91-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 14:50 МСК
Мариано Навоне
91
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		4 1 4
             
Денис Шаповалов
30
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«Мячи – ужаснейшие. Этот тур превратился в посмешище. Покрытие медленнее, чем грунтовый корт. Это даже не трава», — приводит слова Шаповалова, которые он якобы сказал перед тем, как покинуть корт, ESPN.

Нельзя не отметить, что для 26-летнего Шаповалова Уимблдон — самый успешный турнир «Большого шлема» в карьере. В 2021 году Денис дошёл на нём до полуфинала.

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