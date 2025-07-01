Российская теннисистка Захарова обыграла Азаренко в первом круге Уимблдона-2025
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95-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Викторию Азаренко (87-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 20:30 МСК
87
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|2
|6
95
Анастасия Захарова
А. Захарова
Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут. За время игры Захарова выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 14. Азаренко подала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Уимблдона-2025 Захарова сразится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США, 2).
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