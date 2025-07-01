Российская теннисистка Захарова обыграла Азаренко в первом круге Уимблдона-2025

95-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Викторию Азаренко (87-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут. За время игры Захарова выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 14. Азаренко подала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Уимблдона-2025 Захарова сразится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США, 2).