Результаты всех российских теннисистов в первом круге мужского и женского Уимблдона-2025

Все российские теннисисты в мужской и женской сетках одиночного разряда на Уимблдоне-2025 завершили свои матчи в первом круге. «Чемпионат» представляет результаты россиян в первом круге.

Уимблдон-2025. Мужской одиночный разряд.

Прошли во второй круг:

Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6);

Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:4, 6:4.

Выбыли:

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2;

Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1.

Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд.

Прошли во второй круг:

Диана Шнайдер (Россия) — Моюка Утидзима (Япония) — 7:6 (7:5), 6:3;

Камилла Рахимова (Россия) — Аои Ито (Япония) — 5:7, 6:3, 6:2;

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2;

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 6:2, 7:5;

Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4);

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:3;

Мирра Андреева (Россия, 7) — Маяр Шериф (Египет) — 6:3, 6:3;

Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR) — 6:3, 6:2;

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:2, 2:6, 6:1.

Выбыли:

Ига Швёнтек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1;

Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4.