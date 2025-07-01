Мужской матч первого круга Уимблдона-2025 отложен из-за недостатка освещения
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Матч первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между американцем Брэндоном Накашимой (29-й номер посева) и Бу Юньчаокэтэ из Китая отложен из-за недостатка естественного освещения на 15-м корте.
Игра была остановлена после третьего сета при счёте 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Накашимы. Сообщается, что встречу могут доиграть на других кортах в ближайшее время, если до конца игрового дня завершатся поединки между Гаэлем Монфисом и Уго Умбером (корт 12) или Александром Ковачевичем и Мартоном Фучовичем (корт 7).
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
34
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Остановлен
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7 7
|
|6
|6 1
71
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Победитель матча между Накашимой и Юньчаокэтэ во втором круге Уимблдона-2025 сыграет против американца Райлли Опелки.
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