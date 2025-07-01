Мужской матч первого круга Уимблдона-2025 отложен из-за недостатка освещения

Матч первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между американцем Брэндоном Накашимой (29-й номер посева) и Бу Юньчаокэтэ из Китая отложен из-за недостатка естественного освещения на 15-м корте.

Игра была остановлена после третьего сета при счёте 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Накашимы. Сообщается, что встречу могут доиграть на других кортах в ближайшее время, если до конца игрового дня завершатся поединки между Гаэлем Монфисом и Уго Умбером (корт 12) или Александром Ковачевичем и Мартоном Фучовичем (корт 7).

Победитель матча между Накашимой и Юньчаокэтэ во втором круге Уимблдона-2025 сыграет против американца Райлли Опелки.