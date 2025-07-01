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Мужской матч первого круга Уимблдона-2025 отложен из-за недостатка освещения

Мужской матч первого круга Уимблдона-2025 отложен из-за недостатка освещения
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Матч первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между американцем Брэндоном Накашимой (29-й номер посева) и Бу Юньчаокэтэ из Китая отложен из-за недостатка естественного освещения на 15-м корте.

Игра была остановлена после третьего сета при счёте 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Накашимы. Сообщается, что встречу могут доиграть на других кортах в ближайшее время, если до конца игрового дня завершатся поединки между Гаэлем Монфисом и Уго Умбером (корт 12) или Александром Ковачевичем и Мартоном Фучовичем (корт 7).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
Брэндон Накашима
34
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Остановлен
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 7
4 		6 6 1
             
Бу Юньчаокэтэ
71
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Победитель матча между Накашимой и Юньчаокэтэ во втором круге Уимблдона-2025 сыграет против американца Райлли Опелки.

Мужская сетка Уимблдона-2025
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