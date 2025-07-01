Кори Гауфф потерпела сенсационное поражение в первом круге Уимблдона-2025
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Вторая ракетка мира Кори Гауфф из США не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, в матче первого круга потерпев поражение от украинки Даяны Ястремской (42-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 1:6.
Гауфф — чемпионка последнего турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — 2025. Также в активе американки победа на US Open — 2023.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время игры Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ястремская подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Уимблдона-2025 украинка Ястремская встретится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.
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