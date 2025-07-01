38-летний Монфис в пяти сетах одолел 18-ю ракетку мира Умбера на старте Уимблдона-2025

48-я ракетка мира, 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис пробился во второй круг Уимблдона-2025.

В стартовом матче Монфис со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2 обыграл 18-ю ракетку мира 27-летнего соотечественника Уго Умбера (18).

Встреча Монфиса и Умбера продлилась 3 часа и 59 минут. В её рамках Гаэль 28 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Уго 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующим соперником Монфиса на Уимблдоне-2025 станет 105-я ракетка мира из Венгрии Мартон Фучович (LL).