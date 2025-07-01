38-летний Монфис в пяти сетах одолел 18-ю ракетку мира Умбера на старте Уимблдона-2025
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48-я ракетка мира, 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис пробился во второй круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
48
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 5
|7
|6
|
|6
|7 7
|5
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
В стартовом матче Монфис со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2 обыграл 18-ю ракетку мира 27-летнего соотечественника Уго Умбера (18).
Встреча Монфиса и Умбера продлилась 3 часа и 59 минут. В её рамках Гаэль 28 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Уго 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Следующим соперником Монфиса на Уимблдоне-2025 станет 105-я ракетка мира из Венгрии Мартон Фучович (LL).
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