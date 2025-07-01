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Гаэль Монфис — Уго Умбер, результат матча 1 июля 2025, счёт 3:2, 1-й круг Уимблдона

38-летний Монфис в пяти сетах одолел 18-ю ракетку мира Умбера на старте Уимблдона-2025
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48-я ракетка мира, 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис пробился во второй круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Гаэль Монфис
48
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5 7 6
4 		6 7 7 5 2
             
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В стартовом матче Монфис со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2 обыграл 18-ю ракетку мира 27-летнего соотечественника Уго Умбера (18).

Встреча Монфиса и Умбера продлилась 3 часа и 59 минут. В её рамках Гаэль 28 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Уго 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующим соперником Монфиса на Уимблдоне-2025 станет 105-я ракетка мира из Венгрии Мартон Фучович (LL).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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