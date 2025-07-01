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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» третий раз в истории проиграла в 1-м круге Уимблдона

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» третий раз в истории проиграла в 1-м круге Уимблдона
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Третий раз в истории Открытой эры действующая чемпионка «Ролан Гаррос» потерпела поражение в первом круге Уимблдона.

Сегодня, 1 июля, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге Уимблдонского турнира со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Ранее такое случалось с бельгийкой Жюстин Энен (2005 год) и итальянкой Франческой Скьявоне (2010), которые в статусе действующих победительниц Открытого чемпионата Франции проигрывали на старте Уимблдона.

Во втором круге Уимблдона-2025 украинка Ястремская встретится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой, которая в первом круге победила белоруску Викторию Азаренко.

Женская сетка Уимблдона-2025
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