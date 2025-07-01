Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» третий раз в истории проиграла в 1-м круге Уимблдона
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Третий раз в истории Открытой эры действующая чемпионка «Ролан Гаррос» потерпела поражение в первом круге Уимблдона.
Сегодня, 1 июля, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге Уимблдонского турнира со счётом 6:7 (3:7), 1:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ранее такое случалось с бельгийкой Жюстин Энен (2005 год) и итальянкой Франческой Скьявоне (2010), которые в статусе действующих победительниц Открытого чемпионата Франции проигрывали на старте Уимблдона.
Во втором круге Уимблдона-2025 украинка Ястремская встретится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой, которая в первом круге победила белоруску Викторию Азаренко.
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