«Чувствую себя одиноким». Александр Зверев признался, что страдает от ментальных проблем

Третья ракетка мира Александр Зверев признался, что страдает от ментальных проблем и чувствует себя одиноким.

Сегодня, 1 июля, Зверев впервые с 2019 года потерпел поражение в первом круге турнира «Большого шлема». Представитель Германии со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 уступил 72-й ракетке мира Риндеркнешу. Встреча Зверева с Риндеркнешем продлилась 4 часа и 44 минуты (без учёта паузы в день).

— Что сейчас изменилось по сравнению с тем, когда вы вышли в финал в этом году в Австралии? Физическое состояние или ментальное?

— Я бы сказал, больше ментальное. Иногда я чувствую себя очень одиноким. Я борюсь. Ментально. Я говорил, что борюсь с этим всем после Открытого чемпионата Австралии. Просто не знаю, пытаюсь найти способы выбраться из этой ямы. Но снова и снова оказываюсь в ней. В целом я чувствую себя довольно одиноким в жизни сейчас, и это чувство не очень приятное.

— Что вы говорите себе на корте, когда вы одни? Как вы собираетесь справляться с этими чувствами? Может, с помощью терапии?

— Возможно. Может быть, впервые в жизни мне это понадобится. Я прошёл через множество трудностей в СМИ и в жизни в целом. Я никогда раньше не чувствовал себя таким опустошённым. Просто не хватало радости во всём, что я делаю. Это не обязательно касается тенниса. Просто не хватало радости и вне тенниса. Даже когда я выигрываю матчи, как в Штутгарте или Галле, это не обязательно то чувство, которое я испытывал раньше. Когда я был на седьмом небе от счастья, то чувствовал мотивацию продолжать. Сейчас этого нет. Впервые в жизни я чувствую это, — сказал Зверев на пресс-конференции Уимблдона.