Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На старте Уимблдона-2025 установлен рекорд ТБШ по числу поражений игроков из топ-10 посева

На Уимблдоне-2025 установлен рекорд турниров «Больших шлемов» по количеству поражений игроков топ-10 в первом круге, сообщил статистический портал Opta.

В мужском и женском одиночном разряде суммарно восемь теннисистов из первой десятки посева (четверо мужчин и четыре женщины) выбыли в первом круге Уимблдона-2025. Это рекорд Открытой эры (с 1968 года) на турнирах «Большого шлема».

Поражения теннисистов из топ-10 посева в первом круге Уимблдона в мужском одиночном разряде:

Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6;

Лоренцо Музетти (Италия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 2:6, 6:4, 5:7, 1:6;

Николас Харри (Чили, Q) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4;

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Поражения теннисисток из топ-10 посева в первом круге Уимблдона в женском одиночном разряде:

Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1;

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:2, 6:3;

Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1;

Паула Бадоса (Испания, 9) — Кэти Бултер (Великобритания) — 2:6, 6:3, 4:6.