Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет французскому теннисисту на траве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет на траве теннисисту, представляющему Францию.

Это произошло в первом круге Уимблдона-2025. Джокович встречается с 41-й ракеткой мира французом Александром Мюллером. Новак взял первую партию со счётом 6:1, однако вторую отдал на тай-брейке – 6:7 (7:9). Серб не смог реализовать 11 брейк-пойнтов. Отметим, что после трёх геймов следующей партии Джокович вызывал на корт физиотерапевта.

Фото: скриншот из трансляции

До этого Джокович проигрывал сет французу на траве лишь на Уимблдоне-2011. Это произошло в полуфинале, партию у Новака забрал Жо-Вильфрид Цонга, тоже на тай-брейке (7:6 (11:9)).