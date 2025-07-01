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Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет французскому теннисисту на траве

Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет французскому теннисисту на траве
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет на траве теннисисту, представляющему Францию.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:10 МСК
Александр Мюллер
41
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 9 2 2
6 		6 7 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Это произошло в первом круге Уимблдона-2025. Джокович встречается с 41-й ракеткой мира французом Александром Мюллером. Новак взял первую партию со счётом 6:1, однако вторую отдал на тай-брейке – 6:7 (7:9). Серб не смог реализовать 11 брейк-пойнтов. Отметим, что после трёх геймов следующей партии Джокович вызывал на корт физиотерапевта.

Фото: скриншот из трансляции

До этого Джокович проигрывал сет французу на траве лишь на Уимблдоне-2011. Это произошло в полуфинале, партию у Новака забрал Жо-Вильфрид Цонга, тоже на тай-брейке (7:6 (11:9)).

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