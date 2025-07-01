Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет французскому теннисисту на траве
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл сет на траве теннисисту, представляющему Францию.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:10 МСК
41
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 9
|2
|2
|
|6 7
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Это произошло в первом круге Уимблдона-2025. Джокович встречается с 41-й ракеткой мира французом Александром Мюллером. Новак взял первую партию со счётом 6:1, однако вторую отдал на тай-брейке – 6:7 (7:9). Серб не смог реализовать 11 брейк-пойнтов. Отметим, что после трёх геймов следующей партии Джокович вызывал на корт физиотерапевта.
Фото: скриншот из трансляции
До этого Джокович проигрывал сет французу на траве лишь на Уимблдоне-2011. Это произошло в полуфинале, партию у Новака забрал Жо-Вильфрид Цонга, тоже на тай-брейке (7:6 (11:9)).
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