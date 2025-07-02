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«Я была в огне». Ястремская высказалась о сенсационной победе над Гауфф на Уимблдоне-2025

«Я была в огне». Ястремская высказалась о сенсационной победе над Гауфф на Уимблдоне-2025
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над второй ракеткой мира из США Кори Гауфф в первом круге Уимблдонского турнира – 2025.

Встреча на Центральном корте завершилась победой Ястремской со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Во втором круге украинка сыграет с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.

«Первое, что я хочу сказать, это то, что этот корт вызывает у меня много приятных воспоминаний. Я играла здесь в юниорском финале. Это дало мне массу эмоций. Думаю, что сегодня был отличный матч. Я была в огне. У меня есть изображение огня даже на ногтях.

Играть с Коко — это нечто особенное. Мы встречались четыре раза. Счёт 3-1 в её пользу. Она отличный игрок и замечательный человек. У нас очень хорошие отношения. Эти корты созданы для величайших игроков. Я очень благодарна, что нахожусь на этом корте. Большое спасибо за поддержку», — сказала Ястремская в интервью на корте.

Женская сетка Уимблдона-2025
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