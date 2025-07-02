В первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин, это повторение рекорда ТБШ
В первом круге Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде повторили рекорд турниров «Большого шлема» по числу поражений сеяных теннисистов, сообщил журналист Бен Ротенберг на странице в социальной сети Х.
13 сеяных теннисистов в первом круге мужского одиночного разряда также вылетали на Australian Open – 2004.
В первом круге Уимблдона выбыли 13 сеяных теннисистов, среди которых:
- Александр Зверев (Германия, 3);
- Лоренцо Музетти (Италия, 7);
- Хольгер Руне (Дания, 8);
- Даниил Медведев (Россия, 9);
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 16);
- Уго Умбер (Франция, 18);
- Алексей Попырин (Австралия, 20);
- Стефанос Циципас (Греция, 24);
- Денис Шаповалов (Канада, 27);
- Александр Бублик (Казахстан, 28);
- Алекс Михельсен (США, 30);
- Таллон Грикспор (Нидерланды, 31);
- Маттео Берреттини (Италия, 32).
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