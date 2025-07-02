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В первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин, это повторение рекорда ТБШ

В первом круге Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде повторили рекорд турниров «Большого шлема» по числу поражений сеяных теннисистов, сообщил журналист Бен Ротенберг на странице в социальной сети Х.

13 сеяных теннисистов в первом круге мужского одиночного разряда также вылетали на Australian Open – 2004.

В первом круге Уимблдона выбыли 13 сеяных теннисистов, среди которых: