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В первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин, это повторение рекорда ТБШ

В первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин, это повторение рекорда ТБШ
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В первом круге Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде повторили рекорд турниров «Большого шлема» по числу поражений сеяных теннисистов, сообщил журналист Бен Ротенберг на странице в социальной сети Х.

13 сеяных теннисистов в первом круге мужского одиночного разряда также вылетали на Australian Open – 2004.

В первом круге Уимблдона выбыли 13 сеяных теннисистов, среди которых:

  • Александр Зверев (Германия, 3);
  • Лоренцо Музетти (Италия, 7);
  • Хольгер Руне (Дания, 8);
  • Даниил Медведев (Россия, 9);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 16);
  • Уго Умбер (Франция, 18);
  • Алексей Попырин (Австралия, 20);
  • Стефанос Циципас (Греция, 24);
  • Денис Шаповалов (Канада, 27);
  • Александр Бублик (Казахстан, 28);
  • Алекс Михельсен (США, 30);
  • Таллон Грикспор (Нидерланды, 31);
  • Маттео Берреттини (Италия, 32).
Мужская сетка Уимблдона-2025
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