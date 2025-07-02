Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2025, где сразится с Эвансом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:10 МСК
41
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
В матче первого круга Джокович (6) со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 одолел 41-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера.
Встреча Джоковича с Мюллером продлилась 3 часа и 21 минуту. В её рамках Новак 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 27 заработанных. На счету Александра восемь эйсов, семь двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне-2025 станет 154-я ракетка мира из Великобритании Даниэль Эванс (WC).
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