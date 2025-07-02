Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первой встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

первый круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Мюллер (Франция) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.

Следующий матч Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

второй круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Даниэль Эванс (Великобритания, WC).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

третий круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия);

1/8 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) – Алекс де Минор (Австралия, 11);

1/4 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4);

полуфинал. Новак Джокович (Сербия, 6) – Янник Синнер (Италия, 1);

финал. Новак Джокович (Сербия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2).