Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович, Уимблдон-2025: результаты матчей на 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 1 июля, следующий соперник, путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первой встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

первый круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Мюллер (Франция) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.

Следующий матч Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

второй круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Даниэль Эванс (Великобритания, WC).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

третий круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия);
1/8 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) – Алекс де Минор (Австралия, 11);
1/4 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4);
полуфинал. Новак Джокович (Сербия, 6) – Янник Синнер (Италия, 1);
финал. Новак Джокович (Сербия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Мужская сетка Уимблдона-2025
Материалы по теме
Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ
Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android