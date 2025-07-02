Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первой встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:
первый круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Мюллер (Франция) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.
Следующий матч Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:
второй круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Даниэль Эванс (Великобритания, WC).
Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:
третий круг. Новак Джокович (Сербия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия);
1/8 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) – Алекс де Минор (Австралия, 11);
1/4 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4);
полуфинал. Новак Джокович (Сербия, 6) – Янник Синнер (Италия, 1);
финал. Новак Джокович (Сербия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2).