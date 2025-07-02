Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 1 июля
Во вторник, 1 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл второй игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Результаты 1 июля:
- Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ива Йович (США, Q) — 6:1, 6:1;
- Присцилла Хон (Австралия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 2:6, 5:7;
- Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1;
- Клара Таусон (Дания, 23) — Хитер Уотсон (Великобритания, WC) — 2:6, 6:4, 6:3;
- Вероника Эрьявец (Словения, Q) — Марта Костюк (Украина, 26) — 3:6, 6:3, 6:4;
- Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 7:5, 6:3;
- Ирина Бегу (Румыния) — Кая Юван (Словения, Q) — 7:6 (8:6), 1:6, 6:3;
- Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:2, 6:3;
- Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1;
- Зейнеп Сёнмез (Турция) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:3;
- Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4);
- Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:2, 6:1;
- Майя Джойнт (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 3:6, 2:6;
- Каролина Мухова (Чехия, 15) — Ван Синьюй (Китай) — 5:7, 2:6;
- Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 5:7;
- Кэти Макнелли (США, SR) — Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC) — 6:3, 6:1;
- Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4;
- Ига Швёнтек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1;
- Хейли Баптист (США) — Сорана Кырстя (Румыния, SR) — 6:7 (0:7), 6:1, 6:2;
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Даниэль Коллинз (США) — 3:6, 2:6;
- Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания, WC) — 1:6, 6:3, 6:1;
- Мирра Андреева (Россия, 7) — Маяр Шериф (Египет) — 6:3, 6:3;
- Виктория Ванесса Мбоко (Канада, LL) — Магдалена Френх (Польша, 25) — 6:3, 6:2;
- Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:2;
- Петра Квитова (Чехия, WC) — Эмма Наварро (США, 10) — 3:6, 1:6;
- Джессика Бузас Манейро (Испания) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:3, 3:2 (отказ);
- Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR) — 6:3, 6:2;
- Магда Линетт (Польша, 27) — Эльза Жакемо (Франция, Q) — 7:6 (9:7), 1:6, 4:6;
- Софья Кенин (США, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:2;
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 2:6, 6:2, 1:6.
- Алисия Паркс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:6, 3:6;
- Элина Аванесян (Армения) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 2:6, 1:6;
- Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1.
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