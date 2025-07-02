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Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 1 июля

Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 1 июля
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Во вторник, 1 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл второй игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Результаты 1 июля:

  • Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ива Йович (США, Q) — 6:1, 6:1;
  • Присцилла Хон (Австралия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 2:6, 5:7;
  • Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1;
  • Клара Таусон (Дания, 23) — Хитер Уотсон (Великобритания, WC) — 2:6, 6:4, 6:3;
  • Вероника Эрьявец (Словения, Q) — Марта Костюк (Украина, 26) — 3:6, 6:3, 6:4;
  • Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 7:5, 6:3;
  • Ирина Бегу (Румыния) — Кая Юван (Словения, Q) — 7:6 (8:6), 1:6, 6:3;
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:2, 6:3;
  • Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1;
  • Зейнеп Сёнмез (Турция) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:3;
  • Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4);
  • Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:2, 6:1;
  • Майя Джойнт (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 3:6, 2:6;
  • Каролина Мухова (Чехия, 15) — Ван Синьюй (Китай) — 5:7, 2:6;
  • Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 5:7;
  • Кэти Макнелли (США, SR) — Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC) — 6:3, 6:1;
  • Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4;
  • Ига Швёнтек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1;
  • Хейли Баптист (США) — Сорана Кырстя (Румыния, SR) — 6:7 (0:7), 6:1, 6:2;
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Даниэль Коллинз (США) — 3:6, 2:6;
  • Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания, WC) — 1:6, 6:3, 6:1;
  • Мирра Андреева (Россия, 7) — Маяр Шериф (Египет) — 6:3, 6:3;
  • Виктория Ванесса Мбоко (Канада, LL) — Магдалена Френх (Польша, 25) — 6:3, 6:2;
  • Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:2;
  • Петра Квитова (Чехия, WC) — Эмма Наварро (США, 10) — 3:6, 1:6;
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:3, 3:2 (отказ);
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR) — 6:3, 6:2;
  • Магда Линетт (Польша, 27) — Эльза Жакемо (Франция, Q) — 7:6 (9:7), 1:6, 4:6;
  • Софья Кенин (США, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:2;
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 2:6, 6:2, 1:6.
  • Алисия Паркс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:6, 3:6;
  • Элина Аванесян (Армения) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 2:6, 1:6;
  • Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1.
Женская сетка Уимблдона-2025
Календарь женских матчей на Уимблдоне-2025
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