Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 1 июля

Во вторник, 1 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл второй игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Результаты 1 июля: