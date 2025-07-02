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«Я разочарована». Кори Гауфф прокомментировала поражение на старте Уимблдона-2025

«Я разочарована». Кори Гауфф прокомментировала поражение на старте Уимблдона-2025
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала вылет с Уимблдона-2025. Во встрече первого круга Гауфф (2) потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской (42-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Стараюсь оставаться позитивной. После матча я определённо испытывала трудности в раздевалке. Не люблю проигрывать. Знаю, что моя команда скажет: «Ты хорошо выступила на «Ролан Гаррос», не расстраивайся так уж». Но я на самом деле не люблю проигрывать.

Немного разочарована тем, как показала себя сегодня. Я могла бы сыграть чуть лучше в тяжёлые моменты на тай-брейке. Особенно после «Ролан Гаррос», где, как мне казалось, я многому научилась на этих тай-брейках. Так что да. Очевидно, я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что хочу хорошо выступить на US Open. Возможно, проигрыш в первом круге — не самое плохое, что может случиться, потому что у меня есть больше времени, чтобы восстановиться. Но да, это определённо отстой», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.

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