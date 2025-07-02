Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 1 июля

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1 июля в Лондоне (Великобритания) прошёл второй игровой день мужского Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными его результатами.

Теннис. Уимблдон — 2025. Мужчины. Первый круг, 1 июля. Некоторые результаты:

Томми Пол (США, 13) – Джоханнус Мандей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4, 6:2.

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:2, 6:2, 7:6 (7:2).

Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада, 27) – 3:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) – 6:2, 4:6, 7:5, 6:1.

Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан, 28) – 6:4, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:2.

Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия) – 6:4, 6:3, 6:0

Флавио Коболли (Италия, 22) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) – 6:3, 7:6 (9:7), 6:1.

Марин Чилич (Хорватия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:3, 6:4, 6:3.

Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция, 18) – 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

Якуб Меншик (Чехия, 15) – Юго Гастон (Франция) — 6:1, 4:6, 6:2, 6:2.

Григор Димитров (Болгария, 19) — Йосихито Нисиока (Япония) – 6:2, 6:3, 6:4.

Бен Шелтон (США, 10) — Алекс Болт (Австралия, Q) – 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)

Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Мюллер (Франция) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.

Райлли Опелка (США) – Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 7:5, 7:6 (7:4).

Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:2, 2:1 (снятие).