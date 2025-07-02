Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь показала худший за 21 год результат для сеяных на Уимблдоне

Чжэн Циньвэнь показала худший за 21 год результат для сеяных на Уимблдоне
Комментарии

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, проиграв в первом круге Уимблдона 81-й ракетке мира чешке Катержине Синяковой (5:7, 6:4, 1:6), показала худший результат среди женщин впервые за 21 год. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Катержина Синякова
81
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 1
         
Чжэн Циньвэнь
6
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

По информации портала, Циньвэнь стала лишь второй сеяной теннисисткой Уимблдона, которая вылетала три года подряд (2023-2025) в первом круге. Ранее израильская теннисистка Анна Смашнова с 2002 по 2004 год также выбывала в первом круге соревнований в Лондоне.

Напомним, Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля в Лондоне. Призовой фонд соревнования составляет £ 53 500 000.

Материалы по теме
Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь проиграла Синяковой на старте Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android