Чжэн Циньвэнь показала худший за 21 год результат для сеяных на Уимблдоне

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, проиграв в первом круге Уимблдона 81-й ракетке мира чешке Катержине Синяковой (5:7, 6:4, 1:6), показала худший результат среди женщин впервые за 21 год. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации портала, Циньвэнь стала лишь второй сеяной теннисисткой Уимблдона, которая вылетала три года подряд (2023-2025) в первом круге. Ранее израильская теннисистка Анна Смашнова с 2002 по 2004 год также выбывала в первом круге соревнований в Лондоне.

Напомним, Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля в Лондоне. Призовой фонд соревнования составляет £ 53 500 000.