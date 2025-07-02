Чжэн Циньвэнь показала худший за 21 год результат для сеяных на Уимблдоне
Поделиться
22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, проиграв в первом круге Уимблдона 81-й ракетке мира чешке Катержине Синяковой (5:7, 6:4, 1:6), показала худший результат среди женщин впервые за 21 год. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
81
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|1
6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
По информации портала, Циньвэнь стала лишь второй сеяной теннисисткой Уимблдона, которая вылетала три года подряд (2023-2025) в первом круге. Ранее израильская теннисистка Анна Смашнова с 2002 по 2004 год также выбывала в первом круге соревнований в Лондоне.
Напомним, Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля в Лондоне. Призовой фонд соревнования составляет £ 53 500 000.
Комментарии
- 2 июля 2025
-
01:46
-
01:28
-
01:17
-
00:56
-
00:49
-
00:37
-
00:31
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 1 июля 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:21
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:25
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:08
-
20:55
-
20:54
-
20:41
-
20:32
-
20:21
-
20:20
-
20:10