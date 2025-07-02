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Уимблдон-2025 стал третьим ТБШ, на старте которого вылетели 4+ теннисиста из топ-10

Текущий Уимблдон стал лишь третьим турниром «Большого шлема», на котором более четырёх сильнейших теннисистов в мужском одиночном разряде из топ-10 вылетели в первом круге с 2000 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации портала, ранее такое случалось на «Ролан Гаррос» в 2008 году и на Открытом чемпионате США в 2019 году.

Поражения теннисистов из топ-10 посева в первом круге Уимблдона в мужском одиночном разряде:

Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6;

Лоренцо Музетти (Италия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 2:6, 6:4, 5:7, 1:6;

Николас Харри (Чили, Q) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4;

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Напомним, Уимблдон проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.