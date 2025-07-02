11 из 23 финалистов травяных турниров этого сезона проиграли в первом круге Уимблдона-2025

В мужской и женской одиночных сетках травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2025 уже в первом круге потерпели поражения 11 финалистов 12 мужских и женских турниров на траве, которые состоялись в текущем сезоне ранее.

В женской сетке сразу проиграли шесть травяных финалисток сезона-2025 — Татьяна Мария (турнир в Лондоне), Елена-Габриэла Русе (Хертогенбосх), Маккартни Кесслер (Ноттингем), Джессика Пегула (Бад-Хомбург), Александра Эала и Майя Джойнт (обе — Истбурн). Продолжили борьбу также шесть таких теннисисток — Аманда Анисимова (Лондон), Элисе Мертенс (Хертогенбосх), Даяна Ястремская (Ноттингем), Ига Швёнтек (Бад-Хомбург), Маркета Вондроушова и Ван Синьюй (обе — Берлин).

Среди травяных финалистов-мужчин на Уимблдоне сразу выбыли пятеро — Александр Зверев (Штутгарт), Зизу Бергс (Хертогенбосх), Таллон Грикспор (Мальорка), Александр Бублик и Даниил Медведев (оба — Галле). Прошли во второй круг шесть игроков — Тейлор Фриц (Штутгарт и Истбурн), Дженсон Бруксби (Истбурн), Габриэль Диалло (Хертогенбосх), Корентен Муте (Мальорка), Карлос Алькарас и Иржи Легечка (оба — Лондон).

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