Янник Синнер установил национальный рекорд Открытой эры на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом из Италии в Открытой эре, кто смог добиться 75 побед в матчах мужского одиночного разряда турниров «Большого шлема», сообщает статистический оператор Opta.

Свою 75-ю победу на ТБШ Янник Синнер одержал в первом круге Уимблдона-2025, переиграв в трёх партиях 95-го в классификации ATP соотечественника Луку Нарди — 6:4, 6:3, 6:0.

Соперником итальянца во втором круге Уимблдона-2025 станет 93-й номер рейтинга ATP австралиец Александар Вукич, переигравший в первом круге 96-ю ракетку мира Чун Син Цена из Китайского Тайбэя.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе