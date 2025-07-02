Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер установил национальный рекорд Открытой эры на турнирах «Большого шлема»

Янник Синнер установил национальный рекорд Открытой эры на турнирах «Большого шлема»
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом из Италии в Открытой эре, кто смог добиться 75 побед в матчах мужского одиночного разряда турниров «Большого шлема», сообщает статистический оператор Opta.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 0
             
Лука Нарди
95
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Свою 75-ю победу на ТБШ Янник Синнер одержал в первом круге Уимблдона-2025, переиграв в трёх партиях 95-го в классификации ATP соотечественника Луку Нарди — 6:4, 6:3, 6:0.

Соперником итальянца во втором круге Уимблдона-2025 станет 93-й номер рейтинга ATP австралиец Александар Вукич, переигравший в первом круге 96-ю ракетку мира Чун Син Цена из Китайского Тайбэя.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025

Видео: Допинг-скандалы в теннисе

Материалы по теме
Янник Синнер одержал разгромную победу на старте Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android