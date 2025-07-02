Янник Синнер установил национальный рекорд Открытой эры на турнирах «Большого шлема»
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом из Италии в Открытой эре, кто смог добиться 75 побед в матчах мужского одиночного разряда турниров «Большого шлема», сообщает статистический оператор Opta.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|0
95
Лука Нарди
Л. Нарди
Свою 75-ю победу на ТБШ Янник Синнер одержал в первом круге Уимблдона-2025, переиграв в трёх партиях 95-го в классификации ATP соотечественника Луку Нарди — 6:4, 6:3, 6:0.
Соперником итальянца во втором круге Уимблдона-2025 станет 93-й номер рейтинга ATP австралиец Александар Вукич, переигравший в первом круге 96-ю ракетку мира Чун Син Цена из Китайского Тайбэя.
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