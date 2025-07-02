Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 2 июля

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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей третьего игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Частичное расписание 2 июля (время — мск)

13:00 — Ольга Данилович (Сербия) — Мэдисон Киз (США, 6).

15:00 — Диана Шнайдер (Россия, 12) — Диан Парри (Франция, Q).

15:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мари Боузкова (Чехия).

16:00 — Ева Лис (Германия) — Линда Носкова (Чехия, 30).

16:30 — Жасмин Паолини (Италия, 4) — Камилла Рахимова (Россия).

16:30 — Эшлин Крюгер (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

16:30 — Наоми Осака (Япония) — Катержина Синякова (Чехия).

17:00 — Кэти Бултер (Великобритания) — Солана Сьерра (Аргентина).

18:30 — Александра Саснович (Беларусь, Q) — Элина Свитолина (Украина, 14).

19:00 — Эмма Радукану (Великобритания) — Маркета Вондроушова (Чехия).