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Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 2 июля

Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 2 июля
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей третьего игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, второй круг. Частичное расписание 2 июля (время — мск):

  • 13:00. Адриан Маннарино (Франция) — Валентен Руае (Франция);
  • 13:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Дженсон Бруксби (США);
  • 13:00. Синтаро Мочизуки (Япония) — Карен Хачанов (Россия);
  • 14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР);
  • 15:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • 17:00. Оливер Тарвет (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания);
  • 18:30. Тейлор Фриц (США) — Габриэль Диалло (Канада).
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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